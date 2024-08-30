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Милота дня: в Феодосии советский ЛАЗ Турист все еще возит пассажиров

В Феодосии заметили редкий автобус ЛАЗ-699 Турист, обслуживающий санаторий

В Сети появились снимки культового советского автобуса ЛАЗ в междугороднем исполнении Турист, стоящего на улице в Феодосии. Характерная особенность фотографий в том, что машина явно эксплуатируется по прямому назначению, а не является музейным экспонатом.

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Хотя семейство ЛАЗ-695/697/699 – самое массовое и «долгоиграющее» в истории львовского завода (ЛАЗ-695 выпускали до 2010 года), эти автобусы, особенно ранних лет выпуска, ныне постепенно переходят в разряд коллекционных редкостей. И уж особая история с Туристами: недавно Музей Транспорта Москвы с гордостью сообщал о восстановленном ЛАЗ-697М Турист, единственном в РФ.

Запечатленный на улице Крымская в Феодосии автобус – более поздний ЛАЗ-699 Турист, характерен увеличенной колесной базой, так подходящей аэродинамичному силуэту. Автобус на снимках стоит на остановке, внутри сидят пассажиры и водитель – по всей видимости, ЛАЗ находится на маршруте. Пользователи соцсетей предполагают, что автобус – служебный, приписанный к санаторию или дому отдыха.

Без сомнения, это единственный подобный Турист в Феодосии – и, вероятно, во всем Крыму. Кроме того, едва ли мы ошибемся, предположив, что во всей России не наберется и несколько штук таких автобусов в столь неплохом состоянии и эксплуатирующихся каждый день.

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Источник: Автонаходки

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Иннокентий Кишкурно
30.08.2024
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