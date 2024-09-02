Что за странная «копейка»? Раскрываем секрет этой машины!

Эксперт «За рулем» рассказал о турецкой копии Fiat 124 и ВАЗ-2101 — Tofas Murat

Размышляя о самых массовых автомобилях в истории, обозревать «За рулем» Сергей Канунников вспоминает модели-рекордсмены – Ford T и VW Kafer (Beetle), выпущенные тиражами, соответственно, 15 и 21,5 млн экземпляров. Но ведь советские-то «Жигули» тоже выпускались миллионами! А если посчитать «родственников» Fiat 124 по всему миру...

В этом пестром и обширном пазле выявляются крайне интересные и сегодня уже почти забытые детали. Вот, скажем, одна из них.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– По продолжительности производства потомков 124-го один из лидеров – Турция. Там с 1971 года выпускали Tofas Murat 124, потом – модернизированный Tofas Serce. Выпуск вели до 1996 года. В Турции делали также Tofas Murat 131 и Tofas Kartal уже на базе Fiat 131.

Еще дольше (до 2001 года) выпускали Premier 118NE. Эту индийскую вариацию на тему Fiat 124 с 1985 года оснащали 52-сильным мотором рабочим объемом 1,2 л. В 1990-е делали и версию с дизелем рабочим объемом 1,3 л мощностью 42 л.с.

Tofas Murat 124

Какие еще автомобили были созданы по всему миру на базе Fiat 124 и сколько всего их выпущено? Мы посчитали!