Аналог BMW X3 и Audi Q5: в Россию привезли новый премиум-кроссовер

В России в продажу поступил новый кроссовер Genesis GV70 за 14 млн рублей

Российский дилер привез в страну новый компактный премиум-кроссовер Genesis GV70 за 13 990 000 руб. Размеры автомобиля 4715×1910×1630 мм при колесной базе 2875 мм, то есть он выступает габаритным аналогом BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.

Кроссовер предлагается в версии Ultimate с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., АКП, привод полный.

Genesis GV70

Genesis является премиальным суббрендом корейского автопроизводителя Hyundai. Модель GV70 продавалась в России официально с конца 2020 года до марта 2022 года.

Genesis GV70

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Autonews.ru