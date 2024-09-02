В России продают уникальную «двойку»: цена шокирует
В Новосибирске выставлен на продажу универсал ВАЗ-2102, собранный в первый день начала производства этой модели, а именно 21 сентября 1971 года.
На данный момент сохранилось очень мало таких машин. Владелец просит за нее 6 000 000 рублей.
Внешне и технически машина находится в идеальном состоянии. По словам продавца, на универсал установлен новый кoнвeйeрный двигатель 1971 гoдa: атмосферный мотор 1.2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Авито»