#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

В России продают уникальную «двойку»: цена шокирует

В Новосибирске выставлен на продажу один из первых ВАЗ-2102 за 6 млн рублей

В Новосибирске выставлен на продажу универсал ВАЗ-2102, собранный в первый день начала производства этой модели, а именно 21 сентября 1971 года.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

На данный момент сохранилось очень мало таких машин. Владелец просит за нее 6 000 000 рублей.

ВАЗ-2102
ВАЗ-2102

Внешне и технически машина находится в идеальном состоянии. По словам продавца, на универсал установлен новый кoнвeйeрный двигатель 1971 гoдa: атмосферный мотор 1.2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

ВАЗ-2102
ВАЗ-2102
ВАЗ-2102
ВАЗ-2102

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Авито»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 279
02.09.2024
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0