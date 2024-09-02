В Новосибирске выставлен на продажу один из первых ВАЗ-2102 за 6 млн рублей

В Новосибирске выставлен на продажу универсал ВАЗ-2102, собранный в первый день начала производства этой модели, а именно 21 сентября 1971 года.

На данный момент сохранилось очень мало таких машин. Владелец просит за нее 6 000 000 рублей.

ВАЗ-2102

Внешне и технически машина находится в идеальном состоянии. По словам продавца, на универсал установлен новый кoнвeйeрный двигатель 1971 гoдa: атмосферный мотор 1.2 литра мощностью 64 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой МКП.

ВАЗ-2102

ВАЗ-2102

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Источник: «Авито»