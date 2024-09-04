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Мощный мотор, просторный салон - надежный «американец» из параимпорта

Эксперт «За рулем» рассказал о Ford Mondeo Sport в России за 4,3 млн рублей

Китай остается основным поставщиком товаров по параллельному импорту, и одной из новинок стал кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Наш эксперт Сергей Зиновьев отметил, что такой автомобиль можно найти в России от 4,3 млн рублей. Производят Mondeo Sport на совместном предприятии Changan Ford.

Это крупная машина длиной 4920 мм и клиренсом 168 мм постороена на платформе С2 Ford, предусматривающей только передний привод.

Ford Mondeo Sport
Ford Mondeo Sport

Основная особенность лифтбека – широкий 27-дюймовый информационно-развлекательный дисплей в салоне. Обычно Мондео Спорт предлагают в хорошей комплектации с климат-контролем, обогревом сидений, зеркал, заднего стекла и руля и электроприводами передних сидений. Автомобиль оснащен множеством электронных систем, включая автопарковщик и комплекс безопасности Co-Pilot360 в базовой комплектации.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Ford Mondeo Sport – это гибрид: турбомотор 2.0 (238 л.с.) дополнен электрическим двигателем. Общая мощность силовой установки – 308 л.с.

Он комплектуется сложным гидромеханическим вариатором (выпускается по лицензии Тойоты). Схема Full hybrid позволяет ездить только на электроэнергии.

Еще о трех новинках, которые поставляют в РФ по параллельному импорту, читайте здесь.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8226
04.09.2024
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Отзывы о Ford Mondeo ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Mondeo  2010
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.
Недостатки:
Клиренс
Комментарий:
Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!
+6