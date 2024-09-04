Мощный мотор, просторный салон - надежный «американец» из параимпорта
Китай остается основным поставщиком товаров по параллельному импорту, и одной из новинок стал кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport.
Наш эксперт Сергей Зиновьев отметил, что такой автомобиль можно найти в России от 4,3 млн рублей. Производят Mondeo Sport на совместном предприятии Changan Ford.
Это крупная машина длиной 4920 мм и клиренсом 168 мм постороена на платформе С2 Ford, предусматривающей только передний привод.
Основная особенность лифтбека – широкий 27-дюймовый информационно-развлекательный дисплей в салоне. Обычно Мондео Спорт предлагают в хорошей комплектации с климат-контролем, обогревом сидений, зеркал, заднего стекла и руля и электроприводами передних сидений. Автомобиль оснащен множеством электронных систем, включая автопарковщик и комплекс безопасности Co-Pilot360 в базовой комплектации.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Ford Mondeo Sport – это гибрид: турбомотор 2.0 (238 л.с.) дополнен электрическим двигателем. Общая мощность силовой установки – 308 л.с.
Он комплектуется сложным гидромеханическим вариатором (выпускается по лицензии Тойоты). Схема Full hybrid позволяет ездить только на электроэнергии.
Еще о трех новинках, которые поставляют в РФ по параллельному импорту, читайте здесь.
- «За рулем» можно читать в Viber
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?