Почти 280 миллионов за 53-летний автомобиль: за что такие деньги

В России продают суперкар Lamborghini Miura 1971 года выпуска за 277 млн рублей

Объявление о продаже спорткара Lamborghini Miura 1971 года выпуска появилось на одном из популярных сайтов.

Спорткар в коллекционном состоянии продается в Великобритании, а автосалон из Владивостока готов привезти его в РФ за 277 млн рублей. В стоимость входят транспортные и таможенные расходы, утильсбор.

Lamborghini Miura 1971

Спорткар 1971 г. в. имеет пробег 10,6 тыс. км. Он оснащен мотором V12 объемом 3,9 л мощностью 370 л.с. Привод задний, МКП. До «сотни» автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, что сейчас мало кого удивит, но для 1970-х годов результат был впечатляющий.

Lamborghini Miura 1971

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Auto.ru