Почти 280 миллионов за 53-летний автомобиль: за что такие деньги

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В России продают суперкар Lamborghini Miura 1971 года выпуска за 277 млн рублей

Объявление о продаже спорткара Lamborghini Miura 1971 года выпуска появилось на одном из популярных сайтов.

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Спорткар в коллекционном состоянии продается в Великобритании, а автосалон из Владивостока готов привезти его в РФ за 277 млн рублей. В стоимость входят транспортные и таможенные расходы, утильсбор.

Lamborghini Miura 1971
Lamborghini Miura 1971

Спорткар 1971 г. в. имеет пробег 10,6 тыс. км. Он оснащен мотором V12 объемом 3,9 л мощностью 370 л.с. Привод задний, МКП. До «сотни» автомобиль разгоняется за 6,7 секунды, что сейчас мало кого удивит, но для 1970-х годов результат был впечатляющий.

Lamborghini Miura 1971
Lamborghini Miura 1971

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Auto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 90
03.09.2024
Фото:auto.ru
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