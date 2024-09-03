Топ-10 иностранных автобрендов в РФ: много Китая и чуть-чуть Белоруссии
Как «За рулем» уже писал ранее, китайский автопроизводитель Chery стал крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes. Представляя в России бренды Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour, компания сместила с пьедестала прошлогоднего лидера – Leroy Merlin, более в РФ не присутствующего.
А сколько в этом Топ-50 автомобильных брендов? Несложно установить, что помимо Chery туда попали еще шесть компаний. Причем две из них входят в первую десятку крупнейших компаний-иностранцев.
Автомобильные предприятия в Топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ, выручка за 2023 год:
- Chery – 1-е место, 590,3 млрд рублей;
- Haval Motor – 5-е место, 323 млрд рублей;
- Geely Automobile – 10-е место, 199,6 млрд рублей;
- FAW Group – 13-е место, 137,2 млрд рублей;
- Changan Automobile – 16-е место, 124,6 млрд рублей;
- МАЗ – 48-е место, 48,5 млрд рублей;
- JAC Automobile – 49-е место, 47,6 млрд рублей.
Как видим, пять компаний в этом списке – из Китая, а одна из Белоруссии, это производитель грузовой техники МАЗ. А если расширить список производителями спецтехники, то на 28-м месте списка крупнейших иностранных компаний в России обнаружится БЕЛАЗ (выручка 88,3 млрд рублей), а на 43-м – еще один китайский бренд XCMG, за прошлый год заработавший в РФ 54,1 млрд рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?