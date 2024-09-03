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Топ-10 иностранных автобрендов в РФ: много Китая и чуть-чуть Белоруссии

МАЗ попал в Топ-10 иностранных автомобильных компаний, работающих в РФ

Как «За рулем» уже писал ранее, китайский автопроизводитель Chery стал крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes. Представляя в России бренды Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo и Jetour, компания сместила с пьедестала прошлогоднего лидера – Leroy Merlin, более в РФ не присутствующего.

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А сколько в этом Топ-50 автомобильных брендов? Несложно установить, что помимо Chery туда попали еще шесть компаний. Причем две из них входят в первую десятку крупнейших компаний-иностранцев.

Автомобильные предприятия в Топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ, выручка за 2023 год:

  • Chery – 1-е место, 590,3 млрд рублей;
  • Haval Motor – 5-е место, 323 млрд рублей;
  • Geely Automobile – 10-е место, 199,6 млрд рублей;
  • FAW Group – 13-е место, 137,2 млрд рублей;
  • Changan Automobile – 16-е место, 124,6 млрд рублей;
  • МАЗ – 48-е место, 48,5 млрд рублей;
  • JAC Automobile – 49-е место, 47,6 млрд рублей.

Как видим, пять компаний в этом списке – из Китая, а одна из Белоруссии, это производитель грузовой техники МАЗ. А если расширить список производителями спецтехники, то на 28-м месте списка крупнейших иностранных компаний в России обнаружится БЕЛАЗ (выручка 88,3 млрд рублей), а на 43-м – еще один китайский бренд XCMG, за прошлый год заработавший в РФ 54,1 млрд рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Forbes, Автопоток

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Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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