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Эту бы мощь, да в мирных целях: военные тягачи СССР

На видео показали тягач КЗКТ-7428 «Русич», способный увезти до 200 тонн

Пожалуй, один из самых удивительных видов колесной техники – это военные тягачи, служащие для транспортировки тяжелых машин: ракет, танков и пушек. Мало где еще обнаружишь такое сочетание мощи, изящных инженерных решений, исполинских размеров и характерного брутального дизайна.

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Знатоки сходу назовут БАЗ, но мы хотим вспомнить еще одного интересного представителя этого племени – позднесоветский КЗКТ-7428 «Русич». Танковый и артиллерийский тягач с таким названием на Курганском заводе колесных тягачей начали выпускать в 1990 году.

«Русич» мог буксировать любой типовой полуприцеп массой до 70 тонн и был рассчитан на эксплуатацию в самых экстремальных условиях. Одна из областей использования – военные аэродромы, где он перевозил самолеты массой до 200 тонн! Об этой и других удивительных тягачах – в видео!

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 119
08.09.2024
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