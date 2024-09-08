Эту бы мощь, да в мирных целях: военные тягачи СССР

На видео показали тягач КЗКТ-7428 «Русич», способный увезти до 200 тонн

Пожалуй, один из самых удивительных видов колесной техники – это военные тягачи, служащие для транспортировки тяжелых машин: ракет, танков и пушек. Мало где еще обнаружишь такое сочетание мощи, изящных инженерных решений, исполинских размеров и характерного брутального дизайна.

Знатоки сходу назовут БАЗ, но мы хотим вспомнить еще одного интересного представителя этого племени – позднесоветский КЗКТ-7428 «Русич». Танковый и артиллерийский тягач с таким названием на Курганском заводе колесных тягачей начали выпускать в 1990 году.

«Русич» мог буксировать любой типовой полуприцеп массой до 70 тонн и был рассчитан на эксплуатацию в самых экстремальных условиях. Одна из областей использования – военные аэродромы, где он перевозил самолеты массой до 200 тонн! Об этой и других удивительных тягачах – в видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ