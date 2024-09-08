Новый тракторный завод «Ростсельмаш» показали на видео

Менеджер «Ростсельмаша» раскрыл секреты производства и перспективы завода

«Ростсельмаш», крупнейший в стране производитель сельхозтехники, открыл новый тракторный завод в Ростове-на-Дону в марте 2024 года – об этом «За рулем» подробно рассказывал. Теперь же – самое время присмотреться к тому, что там происходит.

Завод этот начали строить в 2021 году. Общая площадь предприятия – около 14 гектаров, а собственно площадь производственных цехов – более 60 тысяч квадратных метров! По плану, штат предприятия будет насчитывать 2 тысячи работников.

Пока численность меньше, но уже сейчас здесь производят тракторы «Ростсельмаш», и в ближайшее время их модельный ряд будет расширяться. А кроме того, именно здесь будут делать новейшие фронтальный и телескопический погрузчики. Секреты производства и ближайшие перспективы нового завода «Ростсельмаш» – в видео!

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Источник: Автомобильная Россия