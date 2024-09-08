Новый тракторный завод «Ростсельмаш» показали на видео
«Ростсельмаш», крупнейший в стране производитель сельхозтехники, открыл новый тракторный завод в Ростове-на-Дону в марте 2024 года – об этом «За рулем» подробно рассказывал. Теперь же – самое время присмотреться к тому, что там происходит.
Завод этот начали строить в 2021 году. Общая площадь предприятия – около 14 гектаров, а собственно площадь производственных цехов – более 60 тысяч квадратных метров! По плану, штат предприятия будет насчитывать 2 тысячи работников.
Пока численность меньше, но уже сейчас здесь производят тракторы «Ростсельмаш», и в ближайшее время их модельный ряд будет расширяться. А кроме того, именно здесь будут делать новейшие фронтальный и телескопический погрузчики. Секреты производства и ближайшие перспективы нового завода «Ростсельмаш» – в видео!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автомобильная Россия