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Автоконцерны ушли, чтобы вернуться? Только место уже занято

Денис Мантуров сомневается по поводу возврата ушедших из России автоконцернов

Вице-премьер Денис Мантуров выразил сомнения по поводу возможности возвращения иностранных автоконцернов, которые покинули Россию в 2022 году – об этом он заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, несмотря на наличие опционов на возврат, реально вернуться на российский рынок этим компаниям вряд ли удастся,

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Денис Мантуров, первый вице-премьер:

Денис Мантуров

– Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях.

Мантуров отметил, что в 2022 году западные фирмы из различных отраслей массово подписывали соглашения о выходе из российских активов с опциями на возврат в течение шести лет. Однако многие из них продолжают обслуживать оборудование и всячески демонстрируют желание вернуться.

Топ-менеджер VW нарисовал мрачную картину будущего: рынка больше нет

После начала специальной военной операции зарубежные автоконцерны начали постепенно уходить с российского рынка. Некоторые из них оставили опционы на возврат, как, например, Renault, продавший свой пакет в АВТОВАЗе ФГУП «НАМИ», немецкий Mercedes, который теперь принадлежит дилеру «Автодом», и Nissan, который переходил от НАМИ к АВТОВАЗу, а потом вернулся в госсобственность.

Некоторые концерны выбрали путь окончательного ухода, не оставив опциона на возвращение. К таким относятся Toyota, чьим заводом теперь управляет Aurus, и Volkswagen, который был продан компании «Арт-Финанс». В сентябре прошлого года активы шведского автоконцерна Volvo в России, включая завод в Калуге, также были проданы российскому инвестору без права обратного выкупа.

Что касается ушедшего из России «Фольксвагена», то сейчас компания переживает кризис и готовится к сокращению расходов и закрытию ряда предприятий.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС, ТАСС / Рябчиков Владимир
Количество просмотров 26503
10.09.2024
Фото:Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС, ТАСС / Рябчиков Владимир
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