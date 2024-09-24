Этот хорошо знакомый неубиваемый «американец» дешевле Lada Vesta

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В РФ появился в продаже бюджетный седан Chevrolet Cobalt по цене 1,5 млн рублей

Бюджетные седаны Chevrolet Cobalt продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Эксперты высоко оценивают надежность и простоту конструкции этого автомобиля, что делает его идеальным выбором для такси и повседневной эксплуатации в российских реалиях.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

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Сейчас такой автомобиль можно купить по цене от 1,5 млн рублей, то есть ешевле, чем Lada Vesta (от 1 513 900 млн руб.). За указанную сумму новый Cobalt продает частник из Хабаровска.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Судя по фотографиям в объявлении, он предлагает автомобиль с 1,5-литровым 106-сильным атмосферником и классическим 6-ступенчатым автоматом. Среди опций две фронтальные подушки безопасности, штатная аудиомагнитола и кондиционер.

Интерьер Chevrolet Cobalt
Интерьер Chevrolet Cobalt

Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?

На 100 тысяч дороже Chevrolet Cobalt предлагает автосалон из Оренбурга. В его случае речь идет о машине с МКП, но в неплохой по меркам класса комплектации, включающей две подушки безопасности, электростеклоподъемники в передних дверях, штатную мультимедиа, кондиционер и несколько «теплых» опций. В других городах России новые Кобальты продают еще дороже.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
24.09.2024
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Cobalt ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+4