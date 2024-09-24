Какой автомобиль лучше всего подойдет новичку — эксперт перечислил марки

Эксперт Булкин: идеальным автомобилем для водителя-новичка будут машины класса В

Начинающим водителям в качестве первого автомобиля лучше всего подойдут небольшие кроссоверы или седаны/хэтчбеки. Об этом рассказал автоэксперт Александр Булкин.

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Водителю-новичку следует обратить внимание на машины класса B, к ним относятся Lada Granta, VW Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, перечислил эксперт.

«Я считаю, что нужно отдать предпочтение универсальному автомобилю по размеру. Небольшой кроссовер или автомобиль класса В – это идеальный выбор для новичка. У этих автомобилей еще очень неплохая ликвидность. То есть, купив такой, вы вряд ли потеряете много денег при дальнейшей перепродаже, – объяснил специалист.

Не стоит экономить на покупке своего первого автомобиля, по возможности следует выделить максимальный бюджет, чтобы не столкнуться с непредвиденными тратами на ремонт только что приобретенной машины, советует Булкин.

И лучше воздержаться от покупки «возрастного» автомобиля с большим пробегом. Такой транспорт рискует большую часть времени находиться в автосервисе, не говоря уже о финансовых тратах, подчеркивает эксперт.

При выборе между обычным новым автомобилем и машиной премиального сегмента с большим пробегом лучше отдать предпочтение первому, убежден Булкин. А что касается габаритов машины, то в этом вопросе нужно прислушаться к своим ощущениям, резюмировал Булкин.

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Источник: news.ru