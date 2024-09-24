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Застучал мотор? Эксперт перечислил возможные причины и предупредил о рисках

Эксперт Стрельбицкий объяснил, какие звуки в двигателе авто грозят его поломкой

Любой стук в двигателе автомобиля должен насторожить автовладельца, потому что он может стать причиной поломки. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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«Среди наиболее опасных причин – износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала. Это может привести к увеличению зазора между коленвалом и шатуном, вызывая стук. В конечном итоге однозначно произойдет разрушение самого коленчатого вала и поломка двигателя», – перечислил специалист.
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Также стук в моторе может появиться в случае износа поршней, колец или стенок цилиндров, предупреждает Стрельбицкий. Это грозит потерей компрессии, приводит к повышенному расходу масла и серьезной потере мощности силового агрегата вплоть до разрушения механизмов, констатирует эксперт.

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«Вызвать стук в двигателе может и неисправность клапанов. Если зазор между клапаном и толкателем увеличен, это приводит к интенсивному износу обеих деталей с последующими непредсказуемыми последствиями», – объяснил специалист.

Проблемы с системой зажигания или питания тоже могут вызвать стуки, некачественное топливо чревато детонацией, в этом случае появляется характерный стук, указывающий на более серьезные неисправности, предупреждает Стрельбицкий.

«Плохая циркуляция масла или его недостаток вызывают трение в моторе, в результате чего также может появиться стук», – уточнил автоэксперт.

Чаще всего это происходит уже после поломки двигателя, подытожил Стрельбицкий.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
24.09.2024
Фото:freepik / freepik
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