Застучал мотор? Эксперт перечислил возможные причины и предупредил о рисках

Эксперт Стрельбицкий объяснил, какие звуки в двигателе авто грозят его поломкой

Любой стук в двигателе автомобиля должен насторожить автовладельца, потому что он может стать причиной поломки. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Почитать еще: Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4

«Среди наиболее опасных причин – износ подшипников (вкладышей) коленчатого вала. Это может привести к увеличению зазора между коленвалом и шатуном, вызывая стук. В конечном итоге однозначно произойдет разрушение самого коленчатого вала и поломка двигателя», – перечислил специалист.

Также стук в моторе может появиться в случае износа поршней, колец или стенок цилиндров, предупреждает Стрельбицкий. Это грозит потерей компрессии, приводит к повышенному расходу масла и серьезной потере мощности силового агрегата вплоть до разрушения механизмов, констатирует эксперт.

«Вызвать стук в двигателе может и неисправность клапанов. Если зазор между клапаном и толкателем увеличен, это приводит к интенсивному износу обеих деталей с последующими непредсказуемыми последствиями», – объяснил специалист.

Проблемы с системой зажигания или питания тоже могут вызвать стуки, некачественное топливо чревато детонацией, в этом случае появляется характерный стук, указывающий на более серьезные неисправности, предупреждает Стрельбицкий.

«Плохая циркуляция масла или его недостаток вызывают трение в моторе, в результате чего также может появиться стук», – уточнил автоэксперт .

Чаще всего это происходит уже после поломки двигателя, подытожил Стрельбицкий.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: gazeta.ru