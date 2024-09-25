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Победителей конкурса наградят во время Международной выставки в Москве

В России пройдет Международная выставка COMTRANS International 2024

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» в Москве распахнет свои двери для участников и посетителей Международной выставки коммерческих автомобилей COMTRANS International 2024. Экспозиция разместится в шести павильонах комплекса, на выставку съедутся ведущие российские и международные производители сферы коммерческой автотехники.

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В мероприятии примут участие более 200 компаний – производителей и поставщиков грузовых и легких коммерческих автомобилей, трейлеров, агрегатов и комплектующих из России, Белоруссии, Китая, Турции и других мировых держав.


Участники представят посетителям современные модели и новинки под такими марками, как: Амберавто, БАЗ, ВАЗ, Atlant, Dong Feng, Foton,Forland, Sany, Sitrak, Shacman, XCMG, Weichai, SAS, Carsan и другими.


Локацию павильона 2.1 займет экспозиция автобусных производителей UrbanTrans 2024, они продемонстрируют разнообразную гамму техники для перевозки пассажиров – от микроавтобусов и городских до междугородних и туристических моделей под марками Волгабас, КАМАЗ, ЛиАЗ, Симаз, МАЗ, Неман, НЕФАЗ, ПАЗ, Golden Dragon, Higer, King Long, Yutong, Zhong Tong и др.


Выставка продлится в период с 10 по 13 декабря 2024 года, в день открытия в 11:00 мск в павильоне 2.1 состоится торжественная церемония награждения победителей самого престижного в России автомобильного конкурса Гран-при «За рулем» для коммерческих автомобилей, учрежденного одним из авторитетных изданий в сфере автостроения.

Источник: пресс-служба COMTRANS

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Светлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба COMTRANS International
Количество просмотров 3
25.09.2024
Фото:Пресс-служба COMTRANS International
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