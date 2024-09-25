В России модернизируют суда речного флота — Госдума взяла вопрос на контроль
Госдума проконтролирует процесс развития речных пассажирских перевозок
Госдума РФ в ходе пленарного заседания поддержала обращение к заместителю председателя правительства РФ Виталию Савельеву о принимаемых кабмином мерах по развитию внутреннего водного транспорта в России.
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«Ситуация, сложившаяся в экономике в настоящее время, требует адаптации транспортной системы Российской Федерации, важнейшей частью которой являются внутренние водные пути, к новым условиям», – говорится в сопроводительном документе.
Парламентарии обратили внимание на тот факт, что внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение развивается недостаточно. По их мнению, необходимо обновить суда речного пассажирского флота, а также принять дополнительные меры поддержки на федеральном уровне.
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Источник: duma.gov.ru
Фото:Wikimedia
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25.09.2024
Фото:Wikimedia
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