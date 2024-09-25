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В России модернизируют суда речного флота — Госдума взяла вопрос на контроль

Госдума проконтролирует процесс развития речных пассажирских перевозок

Госдума РФ в ходе пленарного заседания поддержала обращение к заместителю председателя правительства РФ Виталию Савельеву о принимаемых кабмином мерах по развитию внутреннего водного транспорта в России.

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«Ситуация, сложившаяся в экономике в настоящее время, требует адаптации транспортной системы Российской Федерации, важнейшей частью которой являются внутренние водные пути, к новым условиям», – говорится в сопроводительном документе.

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Парламентарии обратили внимание на тот факт, что внутрирегиональное и межрегиональное пассажирское речное сообщение развивается недостаточно. По их мнению, необходимо обновить суда речного пассажирского флота, а также принять дополнительные меры поддержки на федеральном уровне.

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Источник: duma.gov.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:Wikimedia
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