Универсал Lada Largus теперь можно купить со скидкой в полмиллиона
Концерн АВТОВАЗ начал предлагать автомобили Largus по спецпрограммам со скидкой 470 тыс. рублей, информирует пресс-служба бренда.
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Экономия при покупке автомобиля складывается из нескольких предложений. 170 тысяч от этой суммы составляет выгода при покупке в кредит. Кредитное предложение можно использовать совместно с Государственной программой льготного автокредитования.
Экономия по ней составит 20% от стоимости автомобиля. Программа доступна для работников государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения, участников СВО и членов их семей, а также для лиц с ограниченными возможностями.
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Источник: www.lada.ru