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В августе россияне купили машин на полтриллиона

«Автостат»: россияне потратили на новые легковушки почти 450 млрд рублей

Россияне в августе купили новых легковых машин на 449,5 млрд рублей. Это на 11% выше значения за июль (404,4 млрд рублей) и на 31% больше прошлогоднего результата за тот же период (344,3 млрд рублей).

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Таким образом, август стал вторым месяцем с начала текущего года по объему расходов россиян на новые легковушки. Больше было потрачено только в марте (496 млрд рублей).

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В физическом выражении в августе было реализовано 148,3 тыс. легковушек, что стало рекордным показателем за последние 3,5 года.

В общей сложности с января по август россияне потратили на покупку новых машин более 3,1 трлн рублей, что на 80% превышает значение за аналогичный период 2023 года.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
25.09.2024
Фото:Depositphotos
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