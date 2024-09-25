В августе россияне купили машин на полтриллиона
Россияне в августе купили новых легковых машин на 449,5 млрд рублей. Это на 11% выше значения за июль (404,4 млрд рублей) и на 31% больше прошлогоднего результата за тот же период (344,3 млрд рублей).
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Таким образом, август стал вторым месяцем с начала текущего года по объему расходов россиян на новые легковушки. Больше было потрачено только в марте (496 млрд рублей).
В физическом выражении в августе было реализовано 148,3 тыс. легковушек, что стало рекордным показателем за последние 3,5 года.
В общей сложности с января по август россияне потратили на покупку новых машин более 3,1 трлн рублей, что на 80% превышает значение за аналогичный период 2023 года.
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Источник: «Автостат»