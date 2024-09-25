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Аналитики подсчитали расходы на владение популярным российским внедорожником

НАПИ: за пять лет на содержание УАЗ Hunter придется потратить 1,9 млн рублей

За пять лет владения внедорожником УАЗ Hunter владельцу придется потратить на его обслуживание около 2 млн рублей. Так, 1 км пути на автомобиле обойдется в 19 рублей. В год на содержание внедорожника придется израсходовать 383 тыс. рублей, за пять лет – 1,92 млн рублей. УАЗ Hunter в исследуемой комплектации Expedition стоит 1,77 млн рублей.

УАЗ Hunter
УАЗ Hunter

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В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год.

Интерьер УАЗ Hunter
Интерьер УАЗ Hunter

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Количество просмотров 3
25.09.2024
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Отзывы о УАЗ Hunter ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3