Аналитики подсчитали расходы на владение популярным российским внедорожником

НАПИ: за пять лет на содержание УАЗ Hunter придется потратить 1,9 млн рублей

За пять лет владения внедорожником УАЗ Hunter владельцу придется потратить на его обслуживание около 2 млн рублей. Так, 1 км пути на автомобиле обойдется в 19 рублей. В год на содержание внедорожника придется израсходовать 383 тыс. рублей, за пять лет – 1,92 млн рублей. УАЗ Hunter в исследуемой комплектации Expedition стоит 1,77 млн рублей.

УАЗ Hunter

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В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, бензин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год.

Интерьер УАЗ Hunter

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Источник: НАПИ