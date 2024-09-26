#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Юбилейный КАМАЗ-54901 идет по конвейеру. На такие машины предприятие делает ставку в будущем.
26 сентября
Смотрите, юбилейный КАМАЗ! Что это за машина?
КАМАЗ выпустил 2,5 миллиона грузовиков и...
Услышали эти звуки в машине — срочно на СТО!
26 сентября
Услышали эти звуки в машине — срочно на СТО!
Автоэксперт Шагапов перечислил очевидные...
Lexus NX
26 сентября
2,4 л, 279 л.с.: в РФ привезли японский премиальный кроссовер нового поколения
В России появился в продаже Lexus NX нового...

Популярный «китаец» сменил поколение: он появится в России

Компания Changan представила в Китае кроссовер CS75 PLUS четвертого поколения

В Китае поступило в продажу новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus по цене от 121,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Самая богатая комплектация стоит 129,9 тыс. юаней (1,7 млн рублей).

Почитать еще: Китайцы вновь удивили технологиями: тест Jaecoo J8

Кроссовер получил новый дизайн с крупными фарами и трапециевидной решеткой радиатора в цвет кузова, а также воздухозаборником в переднем бампере. У автомобиля выдвижные дверные ручки, задние фонари соединены светодиодной полосой.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Новый Changan CS75 оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 189 л.с. и крутящим моментом 310 Нм, 8-ступенчатой АКП. В декабре на китайский рынок должна выйти модификация с 2-литровым мотором.

Changan CS75
Changan CS75

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Changan CS75 является бестселлером китайского рынка. В России эта модель также продается. Автомобиль прошлого поколения стоит в РФ 2,85 млн рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 4
26.09.2024
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan CS75

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв