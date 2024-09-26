Популярный «китаец» сменил поколение: он появится в России

Компания Changan представила в Китае кроссовер CS75 PLUS четвертого поколения

В Китае поступило в продажу новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus по цене от 121,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Самая богатая комплектация стоит 129,9 тыс. юаней (1,7 млн рублей).

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Кроссовер получил новый дизайн с крупными фарами и трапециевидной решеткой радиатора в цвет кузова, а также воздухозаборником в переднем бампере. У автомобиля выдвижные дверные ручки, задние фонари соединены светодиодной полосой.

Новый Changan CS75 оснащен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 189 л.с. и крутящим моментом 310 Нм, 8-ступенчатой АКП. В декабре на китайский рынок должна выйти модификация с 2-литровым мотором.

Changan CS75

Changan CS75 является бестселлером китайского рынка. В России эта модель также продается. Автомобиль прошлого поколения стоит в РФ 2,85 млн рублей.

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Источник: CarNewsChina