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2,4 л, 279 л.с.: в РФ привезли японский премиальный кроссовер нового поколения
В России появился в продаже Lexus NX нового...

Надежный японский 7-местный кроссовер привезли в Россию: известна цена

В РФ поступили в продажу кроссоверы Honda Pilot по цене от 5,7 млн рублей

Минимальная цена на новые кроссоверы Honda Pilot 2024 в России начинается от 5,7 млн рублей.

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Honda Pilot
Honda Pilot

За столько можно купить специальную версию TrailSport, которая отличается усиленными пружинами и амортизаторами, другими стабилизаторами, увеличенным на 25 мм клиренсом, стальной защитой днища, АТ-шинами, доработанной системой кругового обзора с режимом для сложного рельефа и перенастроенной полноприводной трансмиссией.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Под капотом автомобиля 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 285 л. с., 9-ступенчатый автомат. Привод полный.

В топовых версиях среди опций имеется климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, «зимний» пакет и другое.

Honda Pilot
Honda Pilot

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 10
26.09.2024
Фото:Honda
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