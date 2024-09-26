Надежный японский 7-местный кроссовер привезли в Россию: известна цена

В РФ поступили в продажу кроссоверы Honda Pilot по цене от 5,7 млн рублей

Минимальная цена на новые кроссоверы Honda Pilot 2024 в России начинается от 5,7 млн рублей.

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Honda Pilot

За столько можно купить специальную версию TrailSport, которая отличается усиленными пружинами и амортизаторами, другими стабилизаторами, увеличенным на 25 мм клиренсом, стальной защитой днища, АТ-шинами, доработанной системой кругового обзора с режимом для сложного рельефа и перенастроенной полноприводной трансмиссией.

Под капотом автомобиля 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью 285 л. с., 9-ступенчатый автомат. Привод полный.

В топовых версиях среди опций имеется климат-контроль, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, «зимний» пакет и другое.

Honda Pilot

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Источник: «Автоновости дня»