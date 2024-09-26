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Lada Largus
26 сентября
Как сэкономить 200 тысяч рублей при покупке Lada Largus
В Белоруссии Lada Largus можно купить на 200...

Как сэкономить 200 тысяч рублей при покупке Lada Largus

В Белоруссии Lada Largus можно купить на 200 тыс. рублей дешевле, чем в РФ

В Белоруссии универсалы Lada Largus начали продавать с большими скидками, пишет Quto.ru со ссылкой на местный дилерский центр.

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Уточняется, что в соседнюю страну привезли большую партию Lada Largus, которую решили продавать за 50,7 тыс. белорусских рублей (1,4 млн российских).

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

В РФ такой автомобиль стоит от 1,6 млн рублей. Прежде Largus в Белоруссии стоил 1,5 млн российских рублей.

Также известно, что лифтбек Lada Granta в Белоруссии доступен за 923 тыс. российских рублей вместо 1 млн рублей в РФ.

Lada Largus
Lada Largus

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: Quto.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 6
26.09.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+21