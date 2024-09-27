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Штраф за курение «электронок» за рулем — справедливо или нет?

43% водителей считают штраф за курение электронных сигарет нарушением прав

Минтранс планирует внести поправки в российское законодательство, предусматривающие штрафы до 1,5 т.р. за курение электронных сигарет за рулем. По этому поводу уже высказался ряд экспертов: появились мнения, что запрет может привести курящих водителей к стрессу, а камеры не смогут отличать электронную сигарету от обычной. А что думают простые автомобилисты?

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С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. И выяснилось, что проблему в том, что камеры будут путать обычные сигареты с электронными, видят только 2% из более чем 2,5 тысяч респондентов. Чуть более крупная группа в 7% – это те, кто в целом считает инициативу Минтранса о запрете «электронок» за рулем справедливой.

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Но основная масса наших подписчиков разделилась на две большие группы. 43% считают, что запрет на «парение» за рулем нарушает права водителей. А 48% аудитории опроса придерживаются мнения, что водителям нужно запретить и электронные, и обычные сигареты. Очевидно, это показывает расслоение самого общества – на курильщиков и тех, кто не курит.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / prostooleh, Unsplash
Количество просмотров 10
27.09.2024
Фото:freepik / prostooleh, Unsplash
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