#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Огромный запас хода, отменная динамика, все удобства – возможно, лучший кемпер!
28 сентября
Огромный запас хода, отменная динамика, все удобства – возможно, лучший кемпер!
Thor Industries показала подключаемый гибридный...
Старт корабля с российским космонавтом снова перенесли: известна дата
28 сентября
Старт корабля с российским космонавтом снова перенесли: известна дата
В Роскосмосе сообщили о переносе запуска...
Ford отказался от своих популярных моделей, назвав их скучными: грядут большие перемены
28 сентября
Ford отказался от своих популярных моделей, назвав их скучными: грядут большие перемены
Джим Фарли: Ford переходит к созданию культовых...

Старт корабля с российским космонавтом снова перенесли: известна дата

В Роскосмосе сообщили о переносе запуска корабля Crew Dragon с Горбуновым

Старт космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к Международной космической станции перенесли на 28 сентября 2024 года. О новых сроках сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

«По сообщению NASA, запуск к МКС корабля Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым отложен на 28 сентября», – говорится в тексте сообщения.
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Представители госкорпорации уточнили, что запуск корабля будет осуществляться ракетой-носителем Falcon-9 со стартового комплекса площадки 40 в 20:17 мск. Полет состоится в рамках соглашения о перекрестных полетах Роскосмоса и НАСА. Напомним, запуск переносился уже несколько раз, последний раз полет был намечен на 26 сентября текущего года.

Источник: t.me/roscosmos_gk

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Роскосмос
Количество просмотров 23
28.09.2024
Фото:Роскосмос
Поделиться:
Оцените материал:
0