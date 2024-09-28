Старт корабля с российским космонавтом снова перенесли: известна дата

В Роскосмосе сообщили о переносе запуска корабля Crew Dragon с Горбуновым

Старт космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к Международной космической станции перенесли на 28 сентября 2024 года. О новых сроках сообщили в госкорпорации Роскосмос.

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«По сообщению NASA, запуск к МКС корабля Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым отложен на 28 сентября», – говорится в тексте сообщения.

Представители госкорпорации уточнили, что запуск корабля будет осуществляться ракетой-носителем Falcon-9 со стартового комплекса площадки 40 в 20:17 мск. Полет состоится в рамках соглашения о перекрестных полетах Роскосмоса и НАСА. Напомним, запуск переносился уже несколько раз, последний раз полет был намечен на 26 сентября текущего года.

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Источник: t.me/roscosmos_gk