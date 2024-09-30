Рынок такси начал перетекать в серую зону

Растет число сообществ и чатов в соцсетях для поиска такси без агрегаторов

С увеличением требований к самозанятым водителям и ростом комиссий от агрегаторов, все больше таксистов уходит или готовы уйти в тень. В результате растет число сообществ и чатов в соцсетях, где пассажиры могут напрямую находить водителей, минуя легальные службы такси.

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По данным аналитического агентства «Прессиндекс», в Telegram зарегистрировано 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» – около 3,8 тыс. групп для вызова такси и совместных поездок. В Telegram даже появились нелегальные каналы-агрегаторы, которые начали взимать комиссию с водителей.

Ситуация усугубляется ростом цен на легальные такси. По данным Росстата, в июле 2024 года стоимость проезда выросла на 26% и достигла 43,11 руб. за километр. Нелегальные водители могут предложить цены вдвое ниже, так как не делятся с агрегаторами 20-30% выручки и не платят таксопарку по 2-3 тыс. руб. в день за аренду авто.

Службы заказа такси и агрегаторы уже замечают отток клиентов в нелегальные каналы, а это создает риски для безопасности пассажиров и водителей, так как такие заказы не регистрируются.

Кроме того, перевозчики не платят налоги – потери бюджета из-за ухода в серую зону оцениваются в 30 млрд рублей.

Это явление усилилось в последние два года из-за невозможности выполнить самозанятым водителям все требования для легальной деятельности. Закон «О такси», вступивший в силу год назад, усложнил их легализацию.

Например, самозанятые таксисты не могут проходить ежедневные медосвидетельствования и техосмотры из-за отсутствия необходимого количества таких пунктов. С этими требованиями могут справиться только крупные таксопарки.

Поэтому 72% из самозанятых, кто не сможет выполнить требования, готовы работать нелегально.

Решить проблему может либерализация требований для таксистов, полагают эксперты.

Между тем, Госдума уже осенью хочет скорректировать закон о такси. В частности, разрешить водителям использовать любые цвета автомобилей, оставив только фонарь на крыше и боковые обозначения – «шашечки», сделав их съемными.

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Источник: «Коммерсант»