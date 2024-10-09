#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский инвестор будет развивать автопром Турции – подписано соглашение
9 октября
Китайский инвестор будет развивать автопром Турции – подписано соглашение
Китайский бренд BYD инвестирует в строительство...
Мотоциклы марки Regulmoto возглавили рейтинг самых продаваемых в России
9 октября
Мотоциклы марки Regulmoto возглавили рейтинг самых продаваемых в России
Автостат: продажи мотоциклов в России бьют...
Exlantix ES
9 октября
Мощность 480 л.с., запас хода на 530 км – Exlantix ES скоро в России
Четырехдверное купе Exlantix ES прошло...

В Петербурге показали Валдай 12 с новым двигателем

На Петербургском международном газовом форуме представили Валдай 12 CNG

На проходящем с 8 по 11 октября Петербургском международном газовом форуме Группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») впервые показала грузовик Валдай 12 CNG. Эта модификация среднетоннажника оснащена двигателем, потребляющим компримированный природный газ.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Напомним, базовая модель Валдай 12, самого крупного грузовика в новом семействе нижегородских бескапотников, поступила в продажу в августе текущего года, «За рулем» подробно рассказывал о таких машинах. На них стоит дизель ЯМЗ‑534 объемом 4,4 л с отдачей 169 л.с. и 664 Н·м., работающий в паре с новой 6‑ступенчатой МКП.

А вот показанный только что Валдай 12 4x2 CNG оснащен иначе: тут уже газовый ЯМЗ-535 с искровым зажиганием, при рабочем объеме 5,1 л выдающий примерно те же показатели – 170 л.с. и 660 Нм. В специальном держателе за кабиной размещены четыре газовых баллона из металлокомпозитов. Запас хода – от 350 до 400 км.

Позиционируется такой вариант (собственно, как и базовая версия Валдай 12) как универсальный среднетоннажный грузовик для внутригородских и магистральных перевозок. Напомним, что индекс модели соответствует полной массе – 12 тонн, что выводит «двенашку» из-под действия системы Платон.

Грузоподъемность голого шасси – 8,1 т. Тормоза – дисковые «по кругу», задняя подвеска пневматическая. Валдай 12 доступен в четырех вариантах колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Предусмотрен монтаж надстроек длиной от 3,5 до 7,25 м.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Цены на Валдай 12 CNG будут объявлены ближе к старту серийного производства. Пока же этот лишь прототип, проходящий заводские испытания, говорят в пресс-службе. Заметим, что обычный дизельный Валдай 12 стоит у дилеров ГАЗа от 7,03 млн рублей.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
09.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0