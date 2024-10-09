В Петербурге показали Валдай 12 с новым двигателем

На Петербургском международном газовом форуме представили Валдай 12 CNG

На проходящем с 8 по 11 октября Петербургском международном газовом форуме Группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») впервые показала грузовик Валдай 12 CNG. Эта модификация среднетоннажника оснащена двигателем, потребляющим компримированный природный газ.

Напомним, базовая модель Валдай 12, самого крупного грузовика в новом семействе нижегородских бескапотников, поступила в продажу в августе текущего года, «За рулем» подробно рассказывал о таких машинах. На них стоит дизель ЯМЗ‑534 объемом 4,4 л с отдачей 169 л.с. и 664 Н·м., работающий в паре с новой 6‑ступенчатой МКП.

А вот показанный только что Валдай 12 4x2 CNG оснащен иначе: тут уже газовый ЯМЗ-535 с искровым зажиганием, при рабочем объеме 5,1 л выдающий примерно те же показатели – 170 л.с. и 660 Нм. В специальном держателе за кабиной размещены четыре газовых баллона из металлокомпозитов. Запас хода – от 350 до 400 км.

Позиционируется такой вариант (собственно, как и базовая версия Валдай 12) как универсальный среднетоннажный грузовик для внутригородских и магистральных перевозок. Напомним, что индекс модели соответствует полной массе – 12 тонн, что выводит «двенашку» из-под действия системы Платон.

Грузоподъемность голого шасси – 8,1 т. Тормоза – дисковые «по кругу», задняя подвеска пневматическая. Валдай 12 доступен в четырех вариантах колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм. Предусмотрен монтаж надстроек длиной от 3,5 до 7,25 м.

Цены на Валдай 12 CNG будут объявлены ближе к старту серийного производства. Пока же этот лишь прототип, проходящий заводские испытания, говорят в пресс-службе. Заметим, что обычный дизельный Валдай 12 стоит у дилеров ГАЗа от 7,03 млн рублей.