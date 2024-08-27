Новый грузовик с дизельным мотором объемом 4,4 л мощностью 169 л.с. появился в РФ
Новый среднетоннажный бескапотный грузовик «Валдай 12» поступил в продажу в России, сообщили в компании ГК «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ»).
Грузовик оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-534 объемом 4,4 л мощностью 169 л.с. (664 Нм) и 6-ступенчатой КПП. Грузоподъемность шасси составляет до 8 т. Валдай 12 получил пневмоподвеску, дисковые тормоза, стабилизаторы поперечной устойчивости, пневматический привод и ABS, а также горный тормоз.
Валдай 12 доступен в четырех вариантах, различающихся длиной колесной базы: 3310, 3860, 4710 или 5310 мм (предусмотрен монтаж надстроек длиной от 3,5 до 7,25 м). На базе шасси возможно изготовление фургонов, платформ, цистерн, эвакуаторов, подъемников, спецтехники.
В оборудование грузовика входит многофункциональное рулевое колесо и мультимедийное устройство формата 2 DIN с 9-дюймовым экраном, подрессоренное сиденье водителя с подогревом и регулировками, кондиционер, маршрутный компьютер, электропривод зеркал и стеклоподъемников и другое.
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Известия»