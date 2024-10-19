Этот легендарный бренд может исчезнуть уже через два года

Карлос Таварес: Через 2-3 года ожидается решение о дальнейшей судьбе Chrysler

В ближайшее время Stellantis начнет проверку эффективности проводимой подконтрольными марками реструктуризации, заявил на Парижском автосалоне глава компании Карлос Таварес. Напомним, в 2021 году перед брендами была поставлена задача оптимизировать свою деятельность в течение десяти лет, этот стратегический план получил известность как Dare Forward 2030.

Согласно ему, к указанному сроку в обойме Stellantis будут оставлены только жизнеспособные марки, не работающие в убыток. Напомним, сейчас компания объединяет Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall, но скоро этот частокол может существенно поредеть.

«Мы проанализируем эффективность каждого бренда примерно на середине пути реализации плана Dare Forward 2030, так что вы можете ожидать принятия решений через два-три года», – сообщил Таварес.

Chrysler Pacifica

Таварес отметил также, что Stellantis продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед брендами: консорциум запустил платформу STLA Medium, дебютировавшую на новом Peugeot 3008, и «мягко» перенес старт нескольких проектов – то есть ни одного из них пока не отменил, продолжив финансирование. Напомним, решения по оптимизации будет принимать уже преемник Тавареса, который уйдет с поста в начале 2026-го.

При этом из заявления нынешнего главы компании не совсем понятно, может ли проведенный компанией анализ стать ключевым поводом для закрытия Chrysler уже через пару лет, но опасения это заявление определенно вызывает: Chrysler – первый «кандидат на вылет». В его линейке осталось две модели, максимально близкие по конструкции минивэны Pacifica и Voyager. Концепт Airflow из-за плохого приема публикой так и не стал серийным электрокроссовером, а другой концепт, Halcyon, выглядит слишком радикальным, чтобы дышащий на ладан Chrysler смог его реализовать.

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Источник: Automotive News