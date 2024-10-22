Кузов Lada Aura слабее, чем у Весты? Ответ АВТОВАЗа

Lada Aura по жесткости кузова на кручение сопоставима с универсалом Vesta SW

В конкурентах стретч-седана Lada Aura, продажи которого должны начаться в ноябре с ценой базовой комплектации 2,6 млн рублей, числятся Chery Arrizo 8, Москвич 6, FAW Besturn B70 и JAC J7, и АВТОВАЗ считает, что у новой отечественной модели есть перед ними ряд преимуществ.

Lada Aura

Но Ауру пока часто сравниваются с Вестой, путем удлинения кузова которой стретч-седан и получен. Что произошло с жесткостью кузова, вытянувшегося на 25 см?

Lada Vesta

На этот вопрос ответил главный инженер проекта Aura Дмитрий Шалаев. По его словам, заранее было понятно что жесткость кузова на кручение станет меньше, сохранить прежние характеристики не получится. Поэтому инженеры «попытались выжать максимум», изменяя структурные элементы.

«Пол принципиально другой. И по факту мы сейчас довели Aura по жесткости на кручение до уровня универсала Vesta», – отметил Шалаев.

Он пояснил, что кузов универсала всегда (читай – при прочих равных) «мягче», чем у седана, при этом масса универсала больше.

Lada Vesta SW Cross

Седан Aura и тут попал в соответствие с универсалом Vesta SW – он весит 1,3 тонны. «Для нас это важно, поскольку есть так называемый класс токсичности, в который надо было уложиться. Если бы мы перевалили за эту цифру, предъявлялись бы уже другие цифры по токсичности. Но мы уложились в целевые показатели», – рассказал Шалаев.

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Источник: Autonews