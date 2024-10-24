В линейке Lada появится по-настоящему крупный автомобиль — вот что известно

Максим Кадаков, «За рулем»: АВТОВАЗ работает над новой платформой D-класса

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что АВТОВАЗ разрабатывает новую платформу, которая позволит выпускать крупные автомобили D-класса.

Тестируя новую Lada Aura, с которой отечественный производитель впервые заявляет о своих амбициях в более солидном классе, журналист призвал не требовать от АВТОВАЗа «всего и сразу», ведь это первый опыт завода в сегменте, в котором он никогда не работал.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»

Максим Кадаков, За рулем

– Со временем все будет. Будет более мощный мотор, обещаю вам. Не сегодня, не завтра, но будет. Наверняка будет и другая коробка передач.

Также завод работает над новым кроссовером на базе Весты – это будет более крупная, более солидная машина. А также, возможно, появится семиместный минивэн.

А еще АВТОВАЗ работает над принципиально иной большой платформой, на которой он будет создавать по-настоящему большие автомобили сегмента D. И вот это будет по-настоящему интересно.

Строго говоря, D-сегмент – это полноразмерные седаны и универсалы, и «выросшая» из Весты Lada Aura – действительно лишь «проба пера» для АВТОВАЗа.

Сравнивая Ауру с конкурентами, Кадаков отметил, что российский автомобиль ждет «непростая рыночная жизнь», однако указал и ее бесспорные плюсы.

Напомним, Аура по цене от 2,6 млн рублей должна поступить в продажу в ноябре, первые два месяца будут отрабатываться корпоративные заказы. Кроме того, осенью 2024 года на ГАЗе должна стартовать сборка седана Volga C40 (суть – Changan Raeton Plus) с ориентировочной ценой от 2,5 млн рублей.

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