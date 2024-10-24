Новая российская машина — первые изображения интерьера!

Компания Visuva опубликовала рендеры салона нового гусеничного вездехода

В Сети появились изображения интерьера нового вездехода от российской компании Visuva. Гусеничная машина рассчитана на 8-10 человек, имеет легкий вариант посадки-высадки через заднюю дверь, диваны в салоне трансформируются в спальные места. Управляется вездеход с помощью штурвала.

Visuva Snowrunner

Отметим, что это интерьер машины под названием Visuva Snowrunner, которая является модификацией базового вездехода компании – Visuva Tank, представленного в феврале 2024 года.

Visuva Tank, в в свою очередь является рестайлинговой версией гусеничной машины, которая уже существует в качестве реального продукта, предлагающегося к покупке. Собираются такие машины в Красноярске, каждая делается под конкретного заказчика, базовая цена – около 7 млн рублей. А вот цены обновленных версий пока не объявлялись.

Но известно, что красноярские «Танки» планируется выпускать серийно на новом производстве. Также озвучены и технические характеристики.

Покупателям будет предложено два двигателя на выбор, дизельный 1VD-FTV мощностью 205 л.с. и бензиновый восьмицилиндровый 3UZ-FE мощностью 280 л.с., работающие с 4- или 6-ступенчатыми автоматами. Максимальная скорость – до 80 км/ч. Габариты у машины солидные (4901х2480х2403 мм), салон в зависимости от версии вмещает 6-10 человек.

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Источник: Автопоток