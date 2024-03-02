Гусеничный вездеход от российских мастеров поражает проходимостью
Красноярские мастера, создавшие колесный «супервнедорожник» Visuva S2, представили миру свой новый проект – гусеничный вездеход VisuvaTank. Эта разработка является значительным шагом вперед в области транспортных средств для экстремальных условий.
VisuvaTank предлагает два двигателя на выбор: дизельный 1VD-FTV мощностью 205 л. с. и бензиновый восьмицилиндровый 3UZ-FE мощностью 280 л. с. Доступны четырех- или шестиступенчатые автоматические коробки передач. Вездеход способен развивать максимальную скорость до 80 км/ч.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Габариты автомобиля составляют 4901х2480х2403 мм. Салон автомобиля вмещает от 6 до 10 пассажиров.
VisuvaTank предназначен для использования в труднодоступных районах, таких как снежные и горные. Автомобиль отличается лёгким и прочным кузовом и просторным салоном.
Производитель принимает предварительные заказы с предоплатой. Планируется выпускать ограниченное количество – всего 15 экземпляров в год. Стоимость базовой модели составляет 7 миллионов рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Carsweek