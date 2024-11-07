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В России выбран лучший автомобиль года

По итогам премии «Топ-5 Авто» автомобилем года в РФ признан Geely Monjaro

В российской столице прошла двенадцатая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто». Победителей выбирало жюри, включающее автомобильных журналистов и блогеров.

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Лидером в категории «Компактный автомобиль/кроссовер» был признан Jaecoo J7, в номинации среднеразмерных авто победу одержал Aito Seres M5. Лучшим большим кроссовером стал Jetour X90 Plus.

Среди электрокаров победил премиальный Hongqi E-HS9. ГАЗ Соболь NN стал лидером в категории «Коммерческий автомобиль».

Абсолютным победителем стал Geely Monjaro, получивший наивысшую награду в рамках премии «Автомобиль года». Geely Monjaro вышел на рынок РФ в 2023 году в трех комплектациях (Luxury, Flagship, Exclusive). Под капотом этого авто 238-сильный 2,0-литровый бензиновый двигатель. Цены на кроссовер начинаются от 4,3 млн рублей.

Jetour X90 Plus
Aito Seres M5
Jaecoo J7
Hongqi E-HS9
Geely Monjaro

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местный гибридный кроссовер подешевел в России более чем на полмиллиона.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Jaecoo | Aito | Jetour | Hongqi | ГАЗ | Geely
Количество просмотров 27750
07.11.2024 
Фото:Depositphotos | Jaecoo | Aito | Jetour | Hongqi | ГАЗ | Geely
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