190 л.с., 7 мест, АКП, полный привод: первые подробности о новом кроссовере

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По информации Telegram-канала No Limits российских комплектаций будет три: Comfort, Comfort Plus и Premium, при двух двигателях в гамме. С полным приводом тут идет классическая АКП, с передним – преселективный робот.

В начальной комплектации Comfort автомобиль оснащается турбомотором 1.6 мощностью 190 л.с., роботом. Есть фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS и система стабилизации, бесключевой доступ и прочие опции.

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В двух других версиях кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. В переднеприводном варианте он также сочетается с роботом, в полноприводном с 8-ступенчатой гидромеханической АКП. У кроссовера есть более 10 электронных систем помощи водителю.

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Источник: No Limits

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / No Limits
Количество просмотров 18
22.11.2024 
Фото:Telegram / No Limits
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