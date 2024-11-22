190 л.с., 7 мест, АКП, полный привод: первые подробности о новом кроссовере
Первая партия 7-местных кроссоверов Soueast S09 замечена на автовозе в столичном регионе.
По информации Telegram-канала No Limits российских комплектаций будет три: Comfort, Comfort Plus и Premium, при двух двигателях в гамме. С полным приводом тут идет классическая АКП, с передним – преселективный робот.
В начальной комплектации Comfort автомобиль оснащается турбомотором 1.6 мощностью 190 л.с., роботом. Есть фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS и система стабилизации, бесключевой доступ и прочие опции.
В двух других версиях кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. В переднеприводном варианте он также сочетается с роботом, в полноприводном с 8-ступенчатой гидромеханической АКП. У кроссовера есть более 10 электронных систем помощи водителю.
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Источник: No Limits