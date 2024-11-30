Nissan выпустил маленький бюджетник со съемными батареями-чемоданчиками

Nissan Silence S04: компактный электромобиль для города за 11 995 евро

Nissan Silence S04 – это новый компактный электрический автомобиль, который должен понравиться как молодым людям, так и людям в возрасте, особенно жителям городов. Машина длиной всего 2,28 метра и шириной 1,27 метра идеально подходит для узких городских улиц европейских городов.

Nissan Silence S04

Существует две версии Silence S04: базовая (L6e) и более быстрая (L7e). Базовая версия доступна для подростков от 15 лет, ограничена максимальной скоростью 45 км/ч и стоит 11 995 евро. Более быстрая версия может развивать скорость до 85 км/ч и стоит от 14 095 евро. За дополнительную плату можно купить две съемные батареи, которые увеличат запас хода до 175 км. В самой дорогой комплектации цена может доходить до 16 745 евро.

Этот автомобиль удобен для города благодаря своей компактности и малому радиусу разворота. Он легко маневрирует даже в тесных местах, а приподнятые сиденья дают хороший обзор. Внутри автомобиля удобные кресла, вставки из искусственной кожи, а также полезные гаджеты, такие как Bluetooth-колонка и держатель для смартфона. Багажник вместительный для покупок, но из-за бюджетной шумоизоляции в машине может быть шумно, особенно на высоких скоростях.

Что касается батарей, их можно переносить как чемодан, благодаря специальной ручке и колесам. Заряжать можно от обычной розетки, а сама батарея может быть использована как источник питания для других устройств.

Несмотря на все плюсы, Nissan Silence S04 предстоит столкнуться с сильной конкуренцией со стороны других доступных электромобилей, таких как Dacia Spring.

Поэтому он может быть не лучшим выбором для тех, кто ищет более мощный и комфортный автомобиль.

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Источник: auto-medienportal.net