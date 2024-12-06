Названы любимые автобренды россиян: почти все они ушли из РФ

OMI: любимой автомобильной маркой россиян стала немецкая BMW

Согласно исследованию маркетинговой компании OMI (Online Market Intelligence), BMW стала любимой автомобильной маркой россиян. Далее следуют такие бренды, как Mercedes-Benz и японская Toyota.

Еще в десятку лидеров вошли Kia, Audi и Lada (единственная российская марка в топ-10), Nissan, Volkswagen и Hyundai. На десятом месте бренд Renault.

В десятке вовсе нет «китайцев», которые сейчас лидируют по объему продаж в стране. Все марки, которые перечислили россияне, за исключением Lada, ушли из РФ в 2022 году.

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Источник: ОMi