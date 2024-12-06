Авторынок хотят разогреть с помощью льготного кредитования

Минпромторг: на льготные автокредиты будет выделено 8 млрд рублей в 2024 году

До конца текущего года Минпромторг ожидает дофинансирования программы льготного автокредитования на 8 млрд рублей и программы льготного автолизинга на 9,5 млрд рублей, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

Он пояснил, что указанные суммы уже заложены в бюджет, их направят на программы льготного автокредита и лизинга.

Уточняется, что по льготной программе в текущем году реализовали 82 тыс. машин. На льготный автокредит могут рассчитывать врачи и педагоги, участники СВО и члены их семей, инвалиды, а также семьи с детьми, покупающие машину в ДФО.

В программе участвуют машины российского производства с высокой локализацией по цене до 2 млн рублей.

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Источник: ТАСС

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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