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Эксперт рассказал, как сэкономить на ремонте машины

Автоэксперт Хайцеэр: аналоговые детали помогут сэкономить на ремонте авто

Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей в 2024 году увеличился на 16-26% относительно 2023 года. Он вырос в основном из-за удорожания работ и деталей.

Собственники автомобилей смогут сэкономить на ремонте машины, если проведут работы сами или обратятся к частному мастеру, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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При этом, конечно же, у автовладельца должны присутствовать навыки механика, либо он должен изучить отзывы о качестве работы специалиста. Также Хайцеэр рекомендует приобретать качественные аналоговые запчасти, поскольку они, как правило, стоят дешевле оригинальных.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: Москва 24

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
31.12.2024 
Фото:Depositphotos
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