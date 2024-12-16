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В России появится новая модель Peugeot: раскрыты сроки дебюта

Новая модель Peugeot выйдет на российский рынок в 2025 году

Компания «Автомобильные технологии», производящая автомобилей Citroen в Калужской области, намерена вскоре вывести на российский рынок новую модель Peugeot, рассказал источник в компании.

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Начало продаж новинки намечено на первый квартал будущего года. Что именно за модель появится на рынке, не сообщается.

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Автомобили Citroen С5 Aircross, которые собирают в Калуге из поставляемых дружественным партнером деталей, вышли на отечественный авторынок в конце мая. «Автомобильные технологии» также поставляют в РФ кроссбэк Citroen C5X и кроссоверы Peugeot 2008, 4008 и 5008.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 414
16.12.2024 
Фото:Unsplash
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