В России появится новая модель Peugeot: раскрыты сроки дебюта

Новая модель Peugeot выйдет на российский рынок в 2025 году

Компания «Автомобильные технологии», производящая автомобилей Citroen в Калужской области, намерена вскоре вывести на российский рынок новую модель Peugeot, рассказал источник в компании.

Начало продаж новинки намечено на первый квартал будущего года. Что именно за модель появится на рынке, не сообщается.

Автомобили Citroen С5 Aircross, которые собирают в Калуге из поставляемых дружественным партнером деталей, вышли на отечественный авторынок в конце мая. «Автомобильные технологии» также поставляют в РФ кроссбэк Citroen C5X и кроссоверы Peugeot 2008, 4008 и 5008.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»