7 мест, 249 л.с., АКП, полный привод... А как с теплыми опциями?

Кроссовер Chery Tiggo 9 в исполнении для России получил полный «зимний пакет»

Как ранее сообщал «За рулем», компания Chery представила в России первую модель обновленного модельного ряда – это флагманский кроссовер Tiggo 9. Полноприводная 7-местная модель предлагается в РФ в двух комплектациях, базовой Prime и топовой Ultra. Цены уже известны – соответственно, от 4 750 000 и 5 050 000 без учета скидок и акций. Машины уже начали поступать к дилерам. А готовы ли эти кроссоверы к суровым российским зимам?

В первом приближении все выглядит неплохо – как минимум, Tiggo 9 получил очень серьезный пакет «теплых» функций уже в базовой комплектации, что до недавнего времени для многих производителей из Китая было досадной редкостью.

Chery Tiggo 9, зимний пакет:

обогрев передних сидений,

обогрев второго ряда,

обогрев рулевого колеса,

обогрев форсунок стеклоомывателя,

обогрев лобового стекла.

Кроме того, «За рулем» уже успел доехать на кроссоверах Tiggo 9 до Териберки и вернуться обратно в Москву, преодолев дистанцию более 4500 км.

Как отмечает эксперт Кирилл Милешкин, в условиях постоянных минусовых температур очень кстати пришлись удаленный запуск двигателя и подогрев сидений и стекол. Понятно, что помимо «теплых» опций мы обращали внимание на динамику автомобиля на трассах, управляемость на улицах, экономичность двигателя, работу трансмиссии, проходимость... Ну а резюме по этому большом автопробегу – в нашем видео!