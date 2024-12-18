7 мест, 249 л.с., АКП, полный привод... А как с теплыми опциями?

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Кроссовер Chery Tiggo 9 в исполнении для России получил полный «зимний пакет»

Как ранее сообщал «За рулем», компания Chery представила в России первую модель обновленного модельного ряда – это флагманский кроссовер Tiggo 9. Полноприводная 7-местная модель предлагается в РФ в двух комплектациях, базовой Prime и топовой Ultra. Цены уже известны – соответственно, от 4 750 000 и 5 050 000 без учета скидок и акций. Машины уже начали поступать к дилерам. А готовы ли эти кроссоверы к суровым российским зимам?

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В первом приближении все выглядит неплохо – как минимум, Tiggo 9 получил очень серьезный пакет «теплых» функций уже в базовой комплектации, что до недавнего времени для многих производителей из Китая было досадной редкостью.

Chery Tiggo 9, зимний пакет:

  • обогрев передних сидений,
  • обогрев второго ряда,
  • обогрев рулевого колеса,
  • обогрев форсунок стеклоомывателя,
  • обогрев лобового стекла.

Кроме того, «За рулем» уже успел доехать на кроссоверах Tiggo 9 до Териберки и вернуться обратно в Москву, преодолев дистанцию более 4500 км.

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Как отмечает эксперт Кирилл Милешкин, в условиях постоянных минусовых температур очень кстати пришлись удаленный запуск двигателя и подогрев сидений и стекол. Понятно, что помимо «теплых» опций мы обращали внимание на динамику автомобиля на трассах, управляемость на улицах, экономичность двигателя, работу трансмиссии, проходимость... Ну а резюме по этому большом автопробегу – в нашем видео!

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 9
18.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Chery Tiggo 9

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