Аварий станет меньше: раскрыты последствия увеличения штрафов за нарушение ПДД

Эксперт Коротков: Повышение штрафов сделает наказание более ощутимым

В России с 1 января 2025 года могут начать действовать новые нормы о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), согласно поправкам, одобренным комитетом ГД по госстроительству и законодательству. В среднем, штрафы увеличатся в 1,5 раза, а скидка при их своевременной уплате уменьшится с 50% до 25%.

Будущий эффект от повышения штрафов оценил СЕО проекта Likvi.com Александр Коротков. Он отмечает, что действующие штрафы в России не пересматривались с 2013 года, а инфляция за это время составила более 70%, что значительно снизило их сдерживающий эффект. Для многих водителей суммы штрафов стали незначительными, особенно с учетом скидок в 50% при своевременной оплате, считает специалист.

Предлагаемое повышение имеет целью сделать наказания более ощутимыми, полагает Коротков. Это усилит дисциплину на дорогах, так как водители будут более серьезно относиться к соблюдению правил.

Мнение эксперта

Александр Коротков, СЕО проекта Likvi.com:

– Повышение штрафов особенно актуально для частых нарушений, таких как превышение скорости, которое составляет около 70% всех зафиксированных случаев. Эти нарушения напрямую связаны с ростом аварийности, а значит, увеличение штрафов будет способствовать сокращению числа ДТП и, как следствие, сохранению жизней. Подобные меры уже показали свою эффективность в других странах, где ужесточение наказаний помогло снизить аварийность. <...> Повышение штрафов нужно рассматривать не как «обдираловку», а как шаг к системному улучшению дорожной ситуации и формированию культуры соблюдения ПДД.

По словам специалиста, мягкие наказания больше не выполняют дисциплинирующую функцию, поэтому ужесточение мер становится необходимым для снижения числа ДТП.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.