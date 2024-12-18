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Аварий станет меньше: раскрыты последствия увеличения штрафов за нарушение ПДД

Эксперт Коротков: Повышение штрафов сделает наказание более ощутимым

В России с 1 января 2025 года могут начать действовать новые нормы о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), согласно поправкам, одобренным комитетом ГД по госстроительству и законодательству. В среднем, штрафы увеличатся в 1,5 раза, а скидка при их своевременной уплате уменьшится с 50% до 25%.

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Будущий эффект от повышения штрафов оценил СЕО проекта Likvi.com Александр Коротков. Он отмечает, что действующие штрафы в России не пересматривались с 2013 года, а инфляция за это время составила более 70%, что значительно снизило их сдерживающий эффект. Для многих водителей суммы штрафов стали незначительными, особенно с учетом скидок в 50% при своевременной оплате, считает специалист.

Предлагаемое повышение имеет целью сделать наказания более ощутимыми, полагает Коротков. Это усилит дисциплину на дорогах, так как водители будут более серьезно относиться к соблюдению правил.

Мнение эксперта

Александр Коротков, СЕО проекта Likvi.com:

– Повышение штрафов особенно актуально для частых нарушений, таких как превышение скорости, которое составляет около 70% всех зафиксированных случаев. Эти нарушения напрямую связаны с ростом аварийности, а значит, увеличение штрафов будет способствовать сокращению числа ДТП и, как следствие, сохранению жизней. Подобные меры уже показали свою эффективность в других странах, где ужесточение наказаний помогло снизить аварийность. <...> Повышение штрафов нужно рассматривать не как «обдираловку», а как шаг к системному улучшению дорожной ситуации и формированию культуры соблюдения ПДД.

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По словам специалиста, мягкие наказания больше не выполняют дисциплинирующую функцию, поэтому ужесточение мер становится необходимым для снижения числа ДТП.

Ранее опрошенные «За рулем» эксперты рассказали, как повышение штрафов отразится на аварийности.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 70
18.12.2024 
Фото:Depositphotos
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