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Эти известные мотоциклы больше не покупают

Компания KTM выпустила 265 000 мотоциклов, которые не может продать

Как уже рассказывал «За рулем», многие западные производители мототехники столкнулись с проблемами: Can-Am BRP и Polaris сумасшедшими темпами теряют прибыль, Arctic Cat закрывает два североамериканских завода... Но самая тяжелая ситуация, пожалуй, сложилась вокруг всемирно известной австрийской марки KTM, российское представительство которой собиралось в этом году привезти новую флагманскую модель KTM 1390 Super Adventure S Evo.

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Во время судебных заседаний по банкротству выяснилось, что на складах КТМ находится более 265 000 мотоциклов, которые компания не может продать. При этом КТМ задолжала кредиторам около 3 миллиардов долларов – а легендарные оранжевые мотоциклы на фоне общего кризиса мототехники не продаются...

KTM 1390 Super Adventure S Evo
KTM 1390 Super Adventure S Evo

Откуда столько непроданных мотоциклов? В 2023 году бренд достиг рекордных показателей продаж, и руководство скомандовало наращивать производство. В неэффективном управлении винят директора компании и владельца компании-холдинга Pierer Mobility, миллиардера Штефана Пьера – судя по материалам суда, именно он много месяцев подряд настаивал на выпуске слишком большого количества продукции, даже когда цифры продаж уже летели вниз.

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Теперь австрийское правительство настаивает на реструктуризации долга компании, чтобы не оставить тысячи работников без средств. А дальше, скорее всего, в дело вмешается индийский гигант Bajaj, сейчас владеющий 49,9% акций KTM – они увеличат свою долю, перекупив акции у Pierer Mobility, которой владеет тот самый Штефан Пьер... Сам же Пьер, по всей видимости, покинет компанию.

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
05.01.2025 
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