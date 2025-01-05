Эти известные мотоциклы больше не покупают

Компания KTM выпустила 265 000 мотоциклов, которые не может продать

Как уже рассказывал «За рулем», многие западные производители мототехники столкнулись с проблемами: Can-Am BRP и Polaris сумасшедшими темпами теряют прибыль, Arctic Cat закрывает два североамериканских завода... Но самая тяжелая ситуация, пожалуй, сложилась вокруг всемирно известной австрийской марки KTM, российское представительство которой собиралось в этом году привезти новую флагманскую модель KTM 1390 Super Adventure S Evo.

Во время судебных заседаний по банкротству выяснилось, что на складах КТМ находится более 265 000 мотоциклов, которые компания не может продать. При этом КТМ задолжала кредиторам около 3 миллиардов долларов – а легендарные оранжевые мотоциклы на фоне общего кризиса мототехники не продаются...

KTM 1390 Super Adventure S Evo

Откуда столько непроданных мотоциклов? В 2023 году бренд достиг рекордных показателей продаж, и руководство скомандовало наращивать производство. В неэффективном управлении винят директора компании и владельца компании-холдинга Pierer Mobility, миллиардера Штефана Пьера – судя по материалам суда, именно он много месяцев подряд настаивал на выпуске слишком большого количества продукции, даже когда цифры продаж уже летели вниз.

Теперь австрийское правительство настаивает на реструктуризации долга компании, чтобы не оставить тысячи работников без средств. А дальше, скорее всего, в дело вмешается индийский гигант Bajaj, сейчас владеющий 49,9% акций KTM – они увеличат свою долю, перекупив акции у Pierer Mobility, которой владеет тот самый Штефан Пьер... Сам же Пьер, по всей видимости, покинет компанию.

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Источник: Jalopnik