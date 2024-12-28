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Докатались! Электровелосипедам ограничат скорость

Скорость электровелосипедов ограничат по ГОСТу – 25 км/ч

За индивидуальные «электрички» берутся всерьез: владельцев хотят обязать ставить их на учет в 10-дневный срок, а курьеров – обязать сдавать на права и страховать ответственность. И вот еще одна новость – уже технического плана: утвержден новый ГОСТ, касающийся электрических велосипедов – соответствующая информация появилась на сайт Росстандарта. Этот стандарт впервые устанавливает технические требования и методы испытаний для электровелосипедов. По идее, введение стандарта должно повысить безопасность на улицах.

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ГОСТ Р 71894-2024, основные положения:

  • максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч;
  • два тормоза – на переднее и заднее колеса;
  • автоматическое ограничение скорости с «возможностью определения местоположения с использованием глобальной навигационной спутниковой системы».

Тут нюанс в том, что средства индивидуальной мобильности (СИМ), такие как электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, описывает ГОСТ Р 70514-2022, принятый более двух лет назад. Кстати, у них скорость тоже не должна превышать 25 км/ч. А вот электровелосипеды до сих пор находились в «серой зоне» закона – было непонятно, к чему их относить и как регулировать техтребования к ним.

В частности, новый документ отделяет электровелосипеды от мопедов – у тех есть свой, давно действующий техрегламент. Впрочем, тут надо заметить, что неясные моменты все же присутствуют: например, не вполне прозрачной представляется формулировка о новом ГОСТе, как описывающем техтребования к «электровелосипедам и схожим транспортным средствам». В дальнейшем планируется ввести процедуру обязательного подтверждения соответствия этому стандарту всех велосипедов через техрегламент Таможенного союза.

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Как бы то ни было, а основной целью принятия и введения в действие стандарта является «создание системы надлежащего нормативно-правового регулирования данных устройств в РФ», сообщает Росстандарт. Подчеркивается также, что стандарт разработан не только для повышения безопасности, но и для стимулирования производства качественных электровелосипедов. ГОСТ вводится в действие с 1 марта 2025 года. Как думаете, будет работать?

Источник: Росстандарт

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 11
28.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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