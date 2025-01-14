Курорты Минеральных Вод на Кавказе сделают более привлекательными для туристов

Кабмин дополнил перечень мероприятий по развитию курортов Кавказских Минвод

Правительство подписало распоряжение о расширении перечня мероприятий по комплексному развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года в рамках создания условий для реализации туристического потенциала России.

Обновленный перечень пополнился списком из более чем 50 мероприятий, запланированных в таких городах, как Лермонтов, в Георгиевском, Минераловодском и Предгорном муниципальных округах.

Планируется капитальный ремонт и строительство санаторно-курортных учреждений, объектов инженерной, дорожно-транспортной и туристической инфраструктуры, а также возведение нового жилья. В планах: реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние скважинного фонда, модернизация и развитие сети минералопроводов для санаторно-курортных организаций.

Перечень обновили с учетом комплексного развития инвестиционных площадок туристско-рекреационного типа «Солнечная долина», «Капельная балка», «Бештау», «Развалка». Запланированные в этой части мероприятия снимут инфраструктурные ограничения, препятствующие развитию агломерации Кавказских Минеральных Вод.

Напомним, перечень мероприятий по развитию городов-курортов региона Кавказских Минеральных Вод утвержден кабмином в 2021 году с целью повышения качества жизни местного населения, а также привлекательности региона для туристов.

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Источник: government.ru