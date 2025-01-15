Рама, полный привод, обогревы – недорогой внедорожник набирает популярность

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Автостат Инфо: рынок пикапов в России за год увеличился на 64%

За год России продано 29 199 новых пикапов, и это на 64% больше, чем в 2023 году, когда легкие грузовики разошлись тиражом всего 17 829 единиц. Понятно, что рынок за год вырос и в целом, однако движение в этом классе, несколько лет назад пребывавшем практически в застое, наметилось явное.

Great Wall Poer Kingkong
Great Wall Poer Kingkong
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Подтвердив тенденцию конца 2024 года, лидером по продажам стал Great Wall Poer Kingkong. За год – просто феноменальный взлет с 740 до 5993 проданных машин.

Если бы не эта модель, лидером стал бы УАЗ Пикап, тоже показавший рост, но лишь 21-процентный — с 3346 до 4055 единиц. На третьей строке подиума – Changan Hunter Plus с приростом на 247% к 2023 году, с 893 до 3099 авто.

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Топ-5 моделей рынка новых пикапов в 2024 году дополнили Sollers ST6 (3041 ед.) и JAC T9 Hunter (2877 ед.). Кстати, последний стал лидером декабрьского зачета. А новичок авторынка Sollers ST6 в гонке за первую тройку за год вплотную подобрался к «соседу» по ульяновской прописке, УАЗу Пикап...

Источник: Автостат Инфо

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 134386
15.01.2025 
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