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Нажаловаться на производителя машины можно будет через экран в салоне

Ford разрабатывает голосовую связь, по которой можно ругать завод прямо из машины

Мгновенный «поджариватель» коронавируса, электронный подсказчик по экономичной езде и даже симулятор потных ягодиц – без новых разработок Ford мир автопрома был бы слишком скучным. На сей раз эти ребята, наверняка вступившие в коллаборацию с британскими учеными, превзошли сами себя. Ford патентует систему, благодаря которой можно отправить отзыв о своем автомобиле или сообщить о проблеме с ним прямо через мультимедийный центр машины.

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Для этого нужно запустить звукозапись с экрана устройства, записать сообщение и нажать кнопку «отправить». Уйдя на сервер, сообщение будет обработано двумя алгоритмами: один подготовит для вас автоматический ответ по теме, а второй «упакует» голосовое, как обычный отзыв владельца на стандартном бланке, который можно распечатать и изучить.

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По идее, это должно улучшить взаимодействие клиентов Ford как с компанией, так и с дилерскими центрами. В конце концов, в современном мире далеко не все готовы ехать в дилерский центр и высказывать свои претензии какому-то мужику в белой рубашке. Отправить «голосовуху» – куда более приемлемый вариант. Пока непонятно, будут ли они внедрять это, но если будут, нам очень хотелось бы взглянуть, как это реально работает.

Источник: Car and Driver

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / master1305
Количество просмотров 110
19.01.2025 
Фото:freepik / master1305
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