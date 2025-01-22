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Замена Outlander и X-Trail: новый кроссовер c АКП Aisin по цене Lada теперь в РФ

Китайская компания FAW запустила в РФ продажи нового кроссовера FAW Bestune T90

В России стартовали продажи среднеразмерного кроссовера Bestune T90 – флагманской модели FAW. Автомобиль по габаритам находится в одном классе с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Комплектации Luxury и Noble предлагаются с турбомотором 1,5 литра мощностью 160 л. с. и 7-ступенчатым роботом, а версия Flagship комплектуется 245-сильным двигателем объемом 2,0 литра и 8-ступенчатой АКП Aisin. Привод передний.

FAW Bestune T90
FAW Bestune T90

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У автомобиля есть пакет теплых опций, экран диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, шесть подушек безопасности, разные ассистенты и помощники, панорамная крыша и прочее.

У комплектации Noble дополнительно есть электрорегулировки переднего пассажирского кресла, интерактивные лампы, система старт-стоп и так далее.

FAW Bestune T90
FAW Bestune T90

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Старшая версия получила 19-дюймовые колёса, водительское сиденье с расширенными регулировками и памятью настроек, пятую дверь с электроприводом и многое другое.

Цены на автомобиль с двигателем 1.5 литра составляют 2,78-3,04 млн рублей, кроссовер с 2-литровым мотором и АКП стоит от 3,43 до 3,72 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Bestune

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Ушакова Ирина
Фото:FAW
Количество просмотров 81
22.01.2025 
Фото:FAW
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