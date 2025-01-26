Редкие дизельные Лады — сколько за них теперь просят?

В Томске продают ВАЗ-21045 с дизельным двигателем ВАЗ-341 мощностью 53 л.с.

Изредка такие машины мелькают на вторичном рынке – с виду обычные вазовские «четверки», на самом деле ВАЗ-21045 укомплектованы с завода атмосферным дизелем ВАЗ-341 производства «БарнаулТрансМаш». Как пишет источник, одна из таких машин, выпущенная в 2002 году, прошедшая 200 тысяч км и всю жизнь находившаяся в одних руках, выставлена на продажу в Томске.

Как выяснил «За рулем», еще один такой автомобиль белого цвета сейчас продается в ХМАО – он на год старше и сменил двух владельцев, но пробежал всего 105 тысяч км. Внешне машина в полном порядке, а цена ее составляет 145 тысяч рублей.

Напомним, дизельные автомобили ВАЗ-21045 собирали на АВТОВАЗе мелкими сериями в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Мощность этих моторов, по разным данным составляла 50-53 л.с. Внешне машины можно было отличить по шильдику на крышке багажника и загнутой выхлопной трубе – чтобы чтобы сажа не загрязняла правый фонарь...

Одна из дизельных «четверок» работала и в редакции «За рулем», оставив неоднозначное впечатление. Динамика вызывала сарказм, выходила из строя прокладка ГБЦ, пару раз пришлось менять форсунки, один раз – ТНВД... Но тяговитость и малый расход солярки (не более 6,6 л/100 км), особенно в дальней поездке за Урал, в этом моторе очень порадовали...

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Источник: Автопоток, Авито