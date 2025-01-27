УАЗ рассекретил проект обновления «буханки»

УАЗ показал, как заводские дизайнеры видели модернизацию УАЗ-450/452 в 1990-х

Ульяновский автозавод рассекретил ряд поисковых эскизов, которые ранее нигде не публиковались. В официальных аккаунтах производителя в соцсетях появились изображения модернизированной «буханки». Пресс-служба напомнила, что первые серийные УАЗ-450 сошли с конвейера в конце января 1958 года – по сути, в эти дни семейству УАЗ СГР исполняется 67 лет.

Как замечает пресс-служба, с тех пор «буханка» получила «множество модификаций и улучшений, но сохранила свой классический ретродизайн». По сути же глобальных изменений было всего несколько: на этапе перехода от УАЗ-450 к УАЗ-452 изменилась рама внедорожника, а уже в совершенно другую эпоху у двигателя появился электронный впрыск...

Но изменения внешности даже по сравнению с вышеприведенным списком были мизерными: исключая навесное оборудование спецверсий, вроде недавней «Экспедиции», навскидку можно лишь вспомнить разве что разное оформление передка у УАЗ-450 и УАЗ-452... А оказывается, еще в 1990-х на заводе работали над освежением облика! Тогда уазовский художник-конструктор Игорь Давыдов выполнил серию эскизов микроавтобуса и с различными вариантами фейслифта и рестайлинга кузова. Смотрим галерею под публикацией!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УАЗ Сегодня