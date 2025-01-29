КАМАЗ перезапустил выпуск тягача 6x6 на новых компонентах

Начался выпуск тягача КАМАЗ-65955 6x6 без компонентов из недружественных стран

КАМАЗ отчитался о перезапуске сборки тягачей КАМАЗ-65955 с колесной формулой 6x6. Теперь эти машины идут в новой конфигурации – без компонентов из недружественных стран. Сборку обновленных машин успели наладить еще в декабре 2024 года.

Напомним, КАМАЗ-65955 (фактически – копия самосвала КАМАЗ-65952, но тягач) относится к новому поколению К5, выпуск которого был сильно завязан на прежних западных партнеров, и в условиях разразившегося кризиса с середины 2024-го полноприводников успели выпустить совсем немного – 59 штук. Пришлось перестраиваться на новых поставщиков – отчасти отечественных, а по большей части китайских.

КАМАЗ-65955 на обновленной компонентной базе сходит с конвейера

В феврале 2023 года КАМАЗ перезапустил производство флагманской модели – магистрального тягача 4х2, имеющего индекс КАМАЗ-54901, а затем взялся за автомобили повышенной проходимости. Как видим, теперь и эта задача реализована. За 2025 год планируется сделать 360 тягачей КАМАЗ-65955.

Как сообщает пресс-служба завода, в рамках замещения компонентной базы у модели заменили коробку передач, раздаточную коробку, пневматическую аппаратуру, гидроусилитель руля. Мощность устанавливаемого турбодизеля теперь выше, чем у прежней версии, – 560 л.с. Также отмечается, что у обновленного грузовика усиленные подвески, возросла плавность хода. А также оптимизировались некоторые технологические операции – теперь собирать такие машины стало легче и удобнее, что должно позитивно сказаться на качестве.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: КАМАЗ