Новый мощный 560-сильный тягач с приводом на 6 колес буксирует прицеп весом 88 тонн

На КАМАЗе наладили выпуск 560-сильного тягача для сурового бездорожья

Производство нового седельного тягача повышенной проходимости стартовало на отечественном заводе КАМАЗ. Отмечается, что выпуск тягача для суровых условий наладили в декабре 2024 года.

КАМАЗ-65955

В планах завода в Набережных Челнах – выпуск 360 грузовиков. Полноприводный тягач КАМАЗ-65955 предназначен для работы с тяжелыми грузами в суровых условиях. Новинка способна буксировать полуприцеп весом 88 тонн, а полная масса такого автопоезда составляет 100 тонн. Грузовики могут использовать в том числе для перевозки трала со спецтехникой для нефтегазовых месторождений.

Современная кабина К5 в компактном варианте с уменьшенной шириной и низкой крышей оснащена спальным местом. У тягача усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет, а также массивный металлический бампер.

КАМАЗ-65955 оснащен 6-цилиндровым рядным турбодизелем объемом 13 л, мощность 560 л. с. и 2600 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 16-ступенчатая механическая коробка передач, привод полный – на все шесть колес. Дилеры завода уже принимают заказы на новый тягач, стоимость которого стартует от 11 млн рублей.

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Источник: wroom.ru